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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Schotten/Eschenrod - 22-jähriger Motorradfahrer tödlich verunglückt

Fulda (ots)

Am Donnerstagabend gegen 18:00 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 276 von Gedern in Richtung Schotten-Eschenrod zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 22-jähriger Motorradfahrer aus Frankfurt am Main seinen schweren Verletzungen erlag. Nach den ersten Ermittlungen befuhr der Motorradfahrer die Bundesstraße 276 von Gedern kommend in Richtung Schotten-Eschenrod. In einer Rechtskurve kam er nach links von der Fahrbahn ab und prallte mit voller Wucht gegen die dortige Leitplanke. Bei dem Aufprall zog er sich schwerwiegende Verletzungen zu, die zum Ableben führten. Der Sachschaden wird auf mindestens 6.000 Euro beziffert. Ein Gutachter wurde zur genauen Unfallrekonstruktion herangezogen. Der Verkehrsunfall wurde von der Polizeistation Lauterbach aufgenommen.

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

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Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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