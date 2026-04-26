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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Bad Hersfeld

Fulda (ots)

Verkehrsunfallflucht

Bebra- Am Freitag, 24.04.2026 von ca. 14:15 Uhr bis Samstagmorgen, 25.04.2026, ca. 01:30 Uhr, parkte eine 23-Jährige Frau aus Bebra ihren PKW Peugeot auf dem Parkplatz beim KGV Bebra, Zur grünen Aue, Im Bilder 20. Hier wurde der PKW durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Verkehrsteilnehmer flüchtete anschließend unerlaubt von der Unfallstelle ohne seinen Verpflichtungen als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es entstand Sachschaden von ca. 600 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg an der Fulda, Tel. 06623/937-0 oder über die Online-Wache, www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Wildeck-Obersuhl - Samstag, 25.04.2026, gg. 09:10 Uhr, befuhr eine 68-Jährige PKW-Fahrerin aus Thüringen mit ihrem PKW den Rhädenweg aus Richtung Eisenacher Straße kommend, um am Ende des Rhädenweg nach links in Richtung Großsporthalle Obersuhl einzubiegen. Nach ersten Erkenntnissen übersah die PKW-Fahrerin hierbei einen kreuzenden 60-Jährigen Fußgänger aus Bayern, welcher aus entgegengesetzter Richtung den Rhädenweg Richtung Eisenacher Straße lief. Es kam zum Unfall. Der Fußgänger wurde leicht verletzt und mit einem Krankwagen in das Krankenhaus Rotenburg eingeliefert.

Kemmler, PHK, Pst. ROF

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
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Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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