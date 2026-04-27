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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: E-Scooter entwendet - Einbruch in Haus - Fahrzeug aufgebrochen - Fenster von Sporthalle beschädigt

Fulda (ots)

E-Scooter entwendet

Fulda. Von Samstag (25.04), 23 Uhr, auf Sonntag (26.04.), 2 Uhr, entwendeten Unbekannte einen vor einer Haustür in der Von-Stauffenberg-Straße abgestellten Roller des Hersteller "Xiaomi". An dem Fahrzeug ist das Versicherungskennzeichen "084-LGN" angebracht.

Petersberg. Am Donnerstagabend (23.04.), zwischen 18 Uhr und 20 Uhr, entwendeten Unbekannte in der Bastheimstraße einen E-Scooter des Herstellers "Segway". Der Roller war zum Tatzeitpunkt vor einem Wohnhaus abgestellt.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Haus

Fulda. Am Donnerstag (23.04), zwischen 17.30 Uhr und 20.30 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Wohnhaus im Zieherser Weg und entwendeten von hier eine Airsoft-Waffe. Diese konnte im Nachbereich der Tatörtlichkeit wieder aufgefunden werden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Fahrzeug aufgebrochen

Fulda. In der Woche vom 17.04 bis zum 24.04 wurde durch Unbekannte die Scheibe der Beifahrerseite eines grauen Skoda Kamiq eingeschlagen. Das Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt auf einem Betriebsgelände in der Frankfurter Straße abgestellt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 250 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Fenster von Sporthalle beschädigt

Fulda. Zwischen Mittwoch (22.04.), 8 Uhr, und Donnerstag (23.04.), 8 Uhr, beschädigten Unbekannte mit einem Stein das Fenster einer Sporthalle auf einem Schulgelände in der Fritzlarer Straße. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Jonas Trabert)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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