Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Das Einsatzwochenende der Polizeiinspektion Trier vom 30.04.2026 bis zum 03.05.2026

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Trier (ots)

Mit insgesamt 223 erfassten Einsatzlagen (davon 54 Strafanzeigen und 40 Verkehrsunfälle) sowie mehreren Versammlungen, liegt ein ereignisreiches verlängertes Wochenende hinter den Beamten der PI Trier.

Unter anderem kam es zu folgenden Einsätzen:

Graffiti-Sprayer - Betäubungsmittel aufgefunden und Polizeibeamte beleidigt

Trier, Saarstraße - Am 01. Mai 2026 gegen 09:00 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass zwei Personen in der Bernhardstraße Graffiti gesprüht hätten. Noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte entfernten sich die Tatverdächtigen vom Ort des Geschehens, wurden jedoch von der Mitteilerin verfolgt. Im Rahmen dessen konnten die beiden Personen durch die Polizei angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden. Bei der Durchsuchung wurde Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt. Während der polizeilichen Maßnahmen kam es zudem zu mehrfachen Beleidigungen gegenüber den eingesetzten Beamten. Es wurden entsprechend mehrere Verfahren eingeleitet.

Verkehrskontrollen in Igel

Igel - Am 30. April 2026 führten Einsatzkräfte Verkehrskontrollen im Bereich der gesperrten Ortsdurchfahrt in Igel durch. Hintergrund der Maßnahme ist die derzeitige Fahrbahnsanierung, weshalb die Durchfahrt durch das Verkehrszeichen 250 mit dem Zusatz "Anlieger frei" geregelt ist. Im Rahmen einer etwa zweistündigen Kontrolle wurden insgesamt 24 Verstöße festgestellt und entsprechend geahndet. Die Polizei bittet erneut eindringlich um Beachtung der bestehenden Verkehrsregelung.

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