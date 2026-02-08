Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: (Ludwigshafen) - Körperliche Auseinandersetzung mit Messer

Ludwigshafen-Nord/Hemshof (ots)

Am Samstag, den 07.02.2026, gegen 23 Uhr ereignete sich in einem Hochhaus im Stadtteil Nord-Hemshof eine körperliche Auseinandersetzung. Zwei alkoholisierte Mitbewohner gerieten in einer Wohnung mit insgesamt fünf Arbeitskollegen in Streit.

Dabei soll ein 41-jähriger Mann rumänischer Staatsangehörigkeit mit einem Küchenmesser Stichbewegungen in Richtung Bauch seines 34-jährigen Kontrahenten (ebenfalls rumänischer Staatsangehöriger) ausgeführt haben. Dieser wehrte den Angriff mit den Händen ab und stieß den Angreifer gegen einen Schrank. Dabei erlitt er Schnittverletzungen an den Armen. Der mutmaßliche Angreifer zog sich schwere Gesichtsverletzungen zu, darunter mehrere Brüche.

Ein Atemalkoholtest ergab bei beiden Beteiligten einen nicht unerheblichen Alkoholisierungsgrad. Der Angreifer wurde aufgrund seiner Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. Eine Blutprobe zur Beurteilung der Schuldfähigkeit wurde angeordnet.

