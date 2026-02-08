PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: (Ludwigshafen) - Körperliche Auseinandersetzung mit Messer

Ludwigshafen-Nord/Hemshof (ots)

Am Samstag, den 07.02.2026, gegen 23 Uhr ereignete sich in einem Hochhaus im Stadtteil Nord-Hemshof eine körperliche Auseinandersetzung. Zwei alkoholisierte Mitbewohner gerieten in einer Wohnung mit insgesamt fünf Arbeitskollegen in Streit.

Dabei soll ein 41-jähriger Mann rumänischer Staatsangehörigkeit mit einem Küchenmesser Stichbewegungen in Richtung Bauch seines 34-jährigen Kontrahenten (ebenfalls rumänischer Staatsangehöriger) ausgeführt haben. Dieser wehrte den Angriff mit den Händen ab und stieß den Angreifer gegen einen Schrank. Dabei erlitt er Schnittverletzungen an den Armen. Der mutmaßliche Angreifer zog sich schwere Gesichtsverletzungen zu, darunter mehrere Brüche.

Ein Atemalkoholtest ergab bei beiden Beteiligten einen nicht unerheblichen Alkoholisierungsgrad. Der Angreifer wurde aufgrund seiner Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. Eine Blutprobe zur Beurteilung der Schuldfähigkeit wurde angeordnet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

SB: F. Wunner, PvD
Telefon: 0621-963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 07.02.2026 – 09:19

    POL-PPRP: Körperverletzung am Berliner Platz

    Ludwigshafen-Mitte (ots) - Am späten Freitagabend, den 07.02.2026 gegen 22:00 Uhr kam es am Berliner Platz in Ludwigshafen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Zunächst konnten lediglich die verletzen Personen durch die Polizei festgestellt werden, welche an den Rettungsdienst überstellt wurden. Im Rahmen der Fahndung konnten die Täter im Nahbereich des berliner Platzes gestellt und in ...

    mehr
  • 06.02.2026 – 15:27

    POL-PPRP: Vorsicht vor Betrügern - Aktuelle Warnmeldung

    Schifferstadt und Frankenthal (ots) - Aktuell kommt es in Schifferstadt und Frankenthal vermehrt zu betrügerischen Anrufen, bei denen unbekannte Personen z.B. Notlagen von angeblichen Angehörigen vortäuschen (sogenannte Schockanrufe), falsche Gewinnversprechen abgeben oder sich fälschlicherweise als Amtsträger wie Staatsanwälte oder Polizeibeamte ausgeben. Mit geschickter Gesprächsführung verunsichern und ...

    mehr
  • 06.02.2026 – 11:54

    POL-PPRP: Geschwindigkeitskontrollen auf L523

    Ludwigshafen (ots) - Am Donnerstag (05.02.2026), zwischen 10:45 und 16:30 Uhr, führten Kräfte der zentralen Verkehrsdienste Geschwindigkeitskontrollen auf der L523, zwischen dem BASF-Tor 12 und der Auffahrt zur B9, durch. Aufgrund von Straßenschäden wurde die erlaubte Höchstgeschwindigkeit in diesem Bereich durch die Stadt Ludwigshafen zum Schutz der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren