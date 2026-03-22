Feuerwehr Norderstedt

FW Norderstedt: Osterfeuer der Freiwilligen Feuerwehr Harksheide am 04.04.2026

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Norderstedt (ots)

In diesem Jahr wird die Feuerwehr Harksheide wieder das Osterfeuer am Deckerberg veranstalten. Los geht es am Ostersamstag ab 17:30 Uhr auf der Wiese am Deckerberg. Um 18:00 wird das große Feuer angezündet. Für das leibliche Wohl ist durch Grillwurst, Crêpes und Getränken gesorgt.

Die Feuerwehr freut sich besonders, junge Familien begrüßen zu dürfen, sagt Wehrführer Henrik Liesner. Für die Kinder wird es ein separates Kinderfeuer geben, an dem die Kleinen kostenlos Stockbrot bekommen. Das Kinderfeuer wird durch die Jugendfeuerwehr Norderstedt betreut, die sich im Gegenzug um eine freiwillige Spende freut.

Es gibt keine Parkplätze im Bereich des Veranstaltungsgeländes. Eine Anreise zu Fuss, mit dem Fahrrad oder den öffentlichen Verkehrsmitteln wird ausdrücklich empfohlen. Die Straßen Forstweg und Deckerberg werden für die Dauer der Veranstaltun gesperrt.

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