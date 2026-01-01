Feuerwehr Norderstedt

FW Norderstedt: Pressemitteilung - Feuerwehr Norderstedt Abschlussmeldung zur Silvesterbereitschaft 2025/2026 (Bilanz | Stand: 01.01.2026, 03:00 Uhr)

Norderstedt (ots)

Norderstedt, 01.01.2026 - Die Silvesterbereitschaft der Feuerwehr Norderstedt für den Jahreswechsel 2025/2026 ist am 01.01.2026 um 03:00 Uhr beendet worden. Im Zeitraum von 31.12.2025, 18:00 Uhr bis 01.01.2026, 03:00 Uhr standen rund 80 Einsatzkräfte an ihren jeweiligen Standorten zur Verfügung; im Stadtgebiet waren 15 Einsatzfahrzeuge fest besetzt. Die Einsatzabwicklung erfolgte im Führungs- und Lagebetrieb über den Lage- und Führungsraum.

Einsatzbilanz (31.12.2025, 18:00 Uhr bis 01.01.2026, 03:00 Uhr): Insgesamt kam es im Stadtgebiet Norderstedt zu 10 Einsätzen im Zusammenhang mit dem Jahreswechsel bzw. dem Abbrennen von Feuerwerk.

Der Jahreswechsel verlief aus Sicht der Feuerwehr Norderstedt insgesamt sehr ruhig. Mit Ausnahme der Coronajahre gehörte diese Silvesternacht zu den einsatzärmsten der letzten 10 Jahre. Anders als in den vergangenen Jahren gab es zu keiner Zeit eine Häufung von Alarmierungen. Größere Schadenslagen waren nicht zu verzeichnen. Verletzte Personen gab es nicht.

Auflistung der Einsätze:

- 18:26 Uhr, FEU K, Poppenbütteler Straße, brannte 1100L Müllcontainer - 19:49 Uhr, FEU K RWM, Glojenbarg, Fehlalarm Rauchwarnmelder - 20:58 Uhr, FEU K, Schillerstraße, brannte Parkbank - 21:15 Uhr, FEU K, Marktplatz, brannte Mülleimer - 22:14 Uhr, FEU K, Falkenhorst, brannte Mülleimer - 00:31 Uhr, FEU K, Cord-Buck-Weg, brannte 1100L Müllcontainer - 01:17 Uhr, FEU K, Rathausallee, brannte Unrat - 01:21 Uhr, FEU K, Alter Kirchenweg, brannte Unrat - 02:14 Uhr, FEU K, Ochsenzoller Straße, brannte Unrat - 02:30 Uhr, FEU K, Achternfelde, brannte Mülleimer

Einsätze vor der Silvesterbereitschaft am 31.12.2025:

- 08:08 Uhr, NOTF 01 TV, Tucheler Weg, Türöffnung für den Rettungsdienst - 17:38 Uhr, FEU K, Ulzburger Straße, brannte 1100L Müllcontainer

Die Oberbürgermeisterin Katrin Schmieder dankte noch in der Nacht den Einsatzkräften für die geleistete Arbeit.

Bei dieser Pressemitteilung handelt es sich um die Abschlussmeldung zur Silvesterbereitschaft 2025/2026.

Jahreswechsel 2025/ 2026: 10 Einsätze

Jahreswechsel 2024/ 2025: 22 Einsätze Jahreswechsel 2023/ 2024: 10 Einsätze Jahreswechsel 2022/ 2023: 17 Einsätze Jahreswechsel 2021/ 2022: 6 Einsätze* Jahreswechsel 2020/ 2021: 3 Einsätze* Jahreswechsel 2019/ 2020: 16 Einsätze Jahreswechsel 2019/ 2018: 16 Einsätze Jahreswechsel 2017/ 2018: 18 Einsätze

* auf Grund der Corona-Pandemie u.a. Verkaufs- und Abbrennverbote pyrotechnischer Artikel

