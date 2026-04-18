Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Leutkirch im Allgäu

Marihuanageruch führt zu Blutentnahme

Zu offensichtlich war der Geruch nach Marihuana aus einem Fahrzeuginnenraum, als Beamte des Polizeireivers Leutkirch am Samstag um 01.55 Uhr einen Verkehrsteilnehmer in der Oberen Vorstadtstraße kontrollierten. So änderte sich die allgemeine Verkehrskontrolle der Beamten schnell in eine zielgerichtete Kontrolle wegen des Verdachts des Führens eines Kraftfahrzeugs unter der Wirkung von berauschenden Mitteln. Obwohl Cannabis seit dem 01.04.2024 teil-legalisiert wurde, gelten im Rahmen der Verkehrssicherheit für die Teilnahme am Straßenverkehr weiterhin strenge Regeln und klare Vorgaben. Daran dürfte sich der 20-jährige Lenker eines VW wohl nicht gehalten haben, da die Beamten im Fahrzeug nicht nur eine Kleinstmenge Marihuana auffanden, sondern dem Mann auch klare Konsumanzeichen für den Konsum von Betäubungsmitteln anmerkten. Daher wurde eine Blutentnahme veranlasst und die Weiterfahrt für 24 Stunden untersagt.

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