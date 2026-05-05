Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht

Brücken (bei Birkenfeld/Nahe) (ots)

Am Mittwoch, den 29.04.2026 gegen 07:25 Uhr kam es in der Trierer Straße in Brücken zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Unfallverursacher und die Geschädigte befuhren die Trierer Straße in entgegengesetzter Richtung. Hierbei fuhr der Unfallverursacher so weit auf die Spur der Geschädigten, sodass diese nicht mehr ausweichen konnte und es zu einer Kollision der beiden Außenspiegel kam. Nach dem Unfallgeschehen verlässt der Verursacher die Unfallstelle in Fahrtrichtung Abentheuer ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug soll es sich um einen "Pritschenwagen" handeln.

Die Polizei Birkenfeld bittet um Ihre Hilfe. Bei sachdienlichen Hinweisen bitte an die Polizeiinspektion Birkenfeld wenden.

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