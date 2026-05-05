PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Fahrraddiebstahl am Bahnhof Idar-Oberstein

POL-PDTR: Fahrraddiebstahl am Bahnhof Idar-Oberstein
  • Bild-Infos
  • Download

Idar-Oberstein (ots)

Am Montag, den 04.05.2026 zwischen 21:50 Uhr und 22:00 Uhr ist es am Bahnhofsvorplatz in 55743 Idar-Oberstein zu einem Diebstahl von zwei Fahrrädern gekommen. Eine Gruppe Jugendlicher soll sich im besagten Zeitraum widerrechtlich Zugriff auf die im Fahrradständer mit Schloss befestigten Fahrräder verschafft haben, indem diese mit roher Gewalt dort herausgerissen wurden. Bei den Fahrrädern soll es sich um Damenfahrräder gehandelt haben. Die Täter flüchteten danach unverzüglich vom Tatort.

Potentielle Zeugen, die sich in diesem Zeitraum auf dem Bahnhofsvorplatz oder der angrenzenden Fußgängerzone in Idar-Oberstein aufgehalten haben und möglicherweise etwas vom Tatgeschehen oder den möglichen Tatverdächtigen mitbekommen haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Idar-Oberstein zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Idar-Oberstein
Hauptstraße 236
55743 Idar-Oberstein
Telefon: 06781/561-0
E-Mail: PIIdar-Oberstein@polizei.rlp.de
Ansprechpartner: PK Kolling

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren