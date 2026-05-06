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Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Amrum: Netzausfall auf der Insel Amrum am 6. Mai 2026 - Einschränkungen bei Notrufnummern

Amrum (ots)

Am Mittwoch (06.05.2026) kommt es auf der gesamten Insel Amrum in der Zeit von 07:30 Uhr bis voraussichtlich 17:00 Uhr zu einem Ausfall der Telekommunikationsinfrastruktur. Ursache hierfür sind notwendige Bauarbeiten an einem Seekabel zwischen den Inseln Föhr und Amrum.

Im Zuge von Küstenschutz- und Infrastrukturmaßnahmen wird das Seekabel auf einer Strecke von rund 200 Metern tiefergelegt. Aufgrund der besonderen Insellage und der Anbindung über das Seekabel sind diese Arbeiten technisch aufwendig und machen eine vollständige Unterbrechung der Verbindung erforderlich.

Von dem Ausfall betroffen sind sämtliche Internetanschlüsse auf der Insel. Auch Telefonie und Mobilfunkversorgung können beeinträchtigt sein.

Aufgrund des Netzausfalls sind auch die Notrufnummern 110 und 112 aus dem Festnetz nicht erreichbar. Notrufe aus den Mobilfunknetzen sind jedoch weiterhin möglich.

Während des genannten Zeitraums sind im Fall eines Totalausfalls die bestehenden Notfallinfopunkte der Insel besetzt. Diese befinden sich in den Feuerwehrgerätehäusern in:

   - Norddorf
   - Süddorf
   - Wittdün
   - Nebel

In dringenden Fällen stehen diese als Anlaufstellen zur Verfügung.

Die Polizei bittet alle Einwohnerinnen und Einwohner sowie Gäste der Insel, sich auf die Einschränkungen einzustellen und notwendige Angelegenheiten möglichst außerhalb des genannten Zeitraums zu erledigen. In Notfällen nutzen Sie bitte die Mobilfunknetze oder wenden sich direkt an die besetzten Notfallinfopunkte.

Hinweis für Pressevertreter: Die Pressestelle steht ab 7:00 Uhr Rückfragen zur Verfügung.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Flensburg
Norderhofenden 1
24937 Flensburg
Jan Krüger
Telefon: 0461/484-2010
E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

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