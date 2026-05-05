Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Leck: Brand in Mehrfamilienhaus - mehrere Verletzte und erheblicher Sachschaden

Leck (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (05.05.2026) kam es in der Straße Ruhwinkel in Leck zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus, bei dem mehrere Personen verletzt wurden und erheblicher Sachschaden entstand.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde gegen 06:20 Uhr ein Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses gemeldet. Bereits kurz darauf gingen bei Polizei und Feuerwehr mehrere Notrufe ein, die von einer starken Rauchentwicklung sowie offenen Flammen berichteten. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand die betroffene Wohnung bereits in voller Ausdehnung in Brand, Fensterscheiben waren geborsten und das Feuer drohte auf weitere Gebäudeteile überzugreifen.

Die eingesetzten Feuerwehren Oster-Schnatebüll, Leck, Niebüll und Klixbüll leiteten umgehend umfangreiche Lösch- und Rettungsmaßnahmen ein. Sämtliche Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses konnten aus dem Gebäude gebracht werden und wurden an einem nahegelegenen Sammelpunkt betreut. Das Feuer konnte im weiteren Verlauf unter Kontrolle gebracht und schließlich gelöscht werden. Dennoch entstand erheblicher Schaden an der betroffenen Wohnung sowie am Gebäude. Dieser wird auf circa 100.000 Euro geschätzt.

Insgesamt wurden sechs Personen verletzt. Eine Person wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus nach Husum gebracht. Vier Personen wurden leicht verletzt. Eine weitere Person musste aufgrund gesundheitlicher Beschwerden internistisch versorgt werden. Die leicht verletzten Personen konnten vor Ort medizinisch behandelt werden.

Während des Einsatzes kam es zu einem tätlichen Angriff auf Einsatzkräfte. Der 35-jährige deutsche Wohnungsnehmer griff nach bisherigen Erkenntnissen einen Feuerwehrmann an und verletzte diesen während der beginnenden Löscharbeiten. Zudem kam es durch eine 48-jährige weibliche Person zu einer Sachbeschädigung an einem eingesetzten Streifenwagen, indem ein Gegenstand gegen das Fahrzeug geworfen wurde.

Die Kriminalpolizei Niebüll hat den Brandort übernommen und ermittelt zur genauen Ursache des Feuers.

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