Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Zeugen nach versuchter räuberischer Erpressung gesucht

Husum (ots)

Am Samstagmorgen (25.04.2026) kam es zu einer versuchten schweren räuberischen Erpressung in Husum, wobei eine Person leicht verletzt wurde.

Der Geschädigte saß gegen 05:50 Uhr in seinem Fahrzeug in der Straße "Lund" in Husum/Schobüll, als ein ihm unbekannter Mann an sein Fahrzeug herantrat. Dieser forderte von dem 34-Jährigen Bargeld und das Smartphone. Um sich aus der Situation zu befreien, wollte der Geschädigte wegfahren, woraufhin der Täter Pfefferspray in den PKW sprühte. Außerdem soll der Mann mit einer Schreckschusswaffe gegen die Windschutzscheibe geschlagen und schließlich geschossen haben.

Der Mann aus dem Kreis Rendsburg-Eckernförde verunfallte anschließend auf einem Privatgrundstück. Er wurde durch das Versprühen des Pfeffersprays leicht verletzt, musste aber nicht ärztlich behandelt werden.

Der unbekannte Täter wurde wie folgt beschrieben:

- männlich - 170 bis 180cm groß - südeuropäischer Phänotypus - gebräunte Haut - schmale Gesichtsform

Er war mit einer schwarzen Hose und schwarzen Jacke bekleidet.

Die Person stieg in einen an der Straße "An der Alten B5" stehenden grau-/silberfarbenen SUV, vermutlich der Marke Mercedes, ein und floh in Richtung B5/Hattstedt.

Die Kriminalpolizei Husum ermittelt und bittet Zeugen, die Hinweise auf den Täter oder das Fahrzeug geben können, sich telefonisch unter 04841-8300 oder per Email unter husum.kpst@polizei.landsh.de zu melden.

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