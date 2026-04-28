Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Bordelum: Dieseldiebstahl aus Bagger - Polizei sucht Zeugen

Bordelum (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitagmittag (24.04.2026) und Montagnachmittag (27.04.2026), 14:30 Uhr, ist es auf einem frei zugänglichen Ackerstück östlich des Mönkebüller Weges in Dörpum zu einem Dieseldiebstahl gekommen.

Ein dort abgestellter und verschlossener Bagger war zuvor ausreichend betankt. Am Dienstag stellte der Geschädigte fest, dass der Tankdeckel geöffnet und der Tank nahezu leer war. Es wurden etwa 150 Liter Diesel entwendet. Neben dem Fahrzeug wurde ein Kraftstofffleck festgestellt.

Beschädigungen am Bagger konnten nicht festgestellt werden. Täterhinweise liegen bislang nicht vor.

Die Polizei Bredstedt ermittelt und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter 04671/404490-0 oder per E-Mail an bredstedt.pst@polizei.landsh.de zu melden.

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