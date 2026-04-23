Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg: Ermittlungserfolg gegen mutmaßlichen Drogenhandel - Festnahme nach Sicherstellung von rund 1,5 Kilogramm Heroin

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Flensburg (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (22.04.2026) wurde in der Osterallee in Flensburg im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen des Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln ein Mann nach einer Wohnungsdurchsuchung festgenommen.

Ausgangspunkt der Ermittlungen war ein anonymer Hinweis, der Mitte Februar 2026 bei der Polizei einging. In diesem wurden Hinweise auf mutmaßliche Betäubungsmittelgeschäfte sowie auf die Beeinflussung und Einschüchterung von Personen im Zusammenhang mit dem Handel mit Heroin geschildert. Die Angaben wurden durch die Polizei überprüft und führten im weiteren Verlauf zu konkreten Ermittlungsansätzen.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen durch das Kommissariat 7 der BKI Flensburg erhärtete sich der Tatverdacht gegen einen 52-jährigen Deutschen, sodass durch die Staatsanwaltschaft Flensburg ein Durchsuchungsbeschluss für eine Wohnung in der Osterallee erwirkt wurde.

Die Durchsuchungsmaßnahmen wurden am Mittwochmorgen durchgeführt. Dabei konnten in den durch den Beschuldigten genutzten Räumlichkeiten sowie in weiteren ihm zugeordneten Bereichen Betäubungsmittel und mutmaßliche Handelsutensilien aufgefunden und sichergestellt werden. Unter anderem wurde eine größere Menge Heroin von etwa 1,5 Kilogramm mit einem Straßenverkaufswert von rund 30.000 Euro sichergestellt.

Der Beschuldigte wurde vor Ort vorläufig festgenommen. Noch am gleichen Tag erfolgte die Vorführung beim zuständigen Haftrichter, der die Untersuchungshaft anordnete.

Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zu möglichen Hintergründen und weiteren Beteiligten, dauern an.

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