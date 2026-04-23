Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Schleswig: Gefährliche Verfolgung eines Rettungswagens - Polizei sucht Zeugen und roten Kleinwagen

Schleswig (ots)

Am Samstag (18.04.2026) kam es zwischen 9:00 Uhr und 9:25 Uhr im Stadtgebiet Schleswig im Zusammenhang mit einer Einsatzfahrt eines Rettungswagens zu mehreren gefährlichen Verkehrssituationen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befand sich eine Besatzung des Rettungsdienstes des Kreises Nordfriesland auf einer Einsatzfahrt von Wester-Ohrstedt zur Helios Klinik in Schleswig. Unter Nutzung von Sonder- und Wegerechten transportierten die Einsatzkräfte eine Patientin in die Klinik.

Während der Fahrt folgte ein schwarzer VW Golf mit NF-Kennzeichen dem Rettungswagen über eine längere Strecke hinweg mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Der Fahrer orientierte sich dabei am Fahrverhalten des Rettungswagens und führte unter anderem identische Überholmanöver durch.

Im Bereich der Kreuzung Langseestraße/Kattenhunder Weg missachtete der PKW-Fahrer nach Zeugenaussagen das Rotlicht und nutzte die Gegenfahrbahn, um dem Rettungswagen weiter zu folgen.

Im Kreisverkehr St.-Jürgener-Straße kam es zu einer weiteren Gefährdung: Ein bislang unbekannter Fahrer eines roten Kleinwagens mit Schleswiger Kennzeichen hielt am Fahrbahnrand, um dem Rettungswagen die Durchfahrt zu ermöglichen. Der Fahrer des VW Golf versuchte ebenfalls zu überholen. Dabei kam es beinahe zu einem Zusammenstoß mit dem roten Kleinwagen, der nur durch ein Bremsmanöver verhindert werden konnte.

Das ermittelnde Polizeirevier Schleswig sucht nun insbesondere den Fahrer oder die Fahrerin des roten Kleinwagens mit SL-Kennzeichen sowie weitere Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum Fahrverhalten des genannten PKW geben können. Hinweise nimmt die Polizei unter 04621-840 oder per Mail an schleswig.pr@polizei.landsh.de entgegen.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass das unberechtigte Nachfahren von Einsatzfahrzeugen sowie gefährliche Fahrmanöver erhebliche Risiken für alle Verkehrsteilnehmer darstellen und strafrechtlich verfolgt werden.

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