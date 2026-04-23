Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Großenwiehe: Autofahrer nach schwerem Verkehrsunfall im Krankenhaus verstorben

Großenwiehe (ots)

Am späten Mittwochnachmittag (22.04.2026) gegen 17:00 Uhr kam es in Großenwiehe zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 41-jähriger Mann tödlich verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Fahrzeugführer mit seinem PKW die Flensburger Straße aus dem Ortskern kommend in Richtung Hüllerup. Dabei soll er mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein. Im Bereich einer leichten Rechts-Links-Kurvenkombination kurz vor dem Ortsausgang verlor der Fahrer offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab.

Der VW Passat setzte seine Fahrt über eine Strecke von etwa 50 Metern parallel zur Straße in einem Graben fort, bevor er mit hoher Geschwindigkeit gegen einen Baum prallte.

Der 41-jährige Fahrer erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen. Er wurde vor Ort durch Ersthelfer und Rettungsdienst reanimiert und anschließend in ein Flensburger Krankenhaus eingeliefert, wo er kurze Zeit später an den Folgen des Unfalls verstarb.

Es konnten Hinweise auf eine deutliche Alkoholisierung des Fahrers erlangt werden.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Flensburg wurde ein Sachverständiger zur Klärung des Unfallherganges hinzugezogen.

Die Ermittlungen zur Unfallursache, die von der Polizeistation Schafflund geführt werden, dauern an. Zeugen, die Angaben zum Hergang oder sonstige Angaben machen können, werden gebeten sich unter 04639-3629900 oder per Mail an Schafflund.pst@polizei.landsh.de zu melden.

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