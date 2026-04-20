Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Leck: Raub auf Kiosk - Polizei bittet um Hinweise

Leck (ots)

Am vergangenen Samstag, den 18.04.2026, kam es gegen 08:30 Uhr zu einem Raub auf einen Kiosk in einer Einkaufspassage in der Hauptstraße in Leck.

Der bisher unbekannte Täter begab sich nach ersten polizeilichen Erkenntnissen zunächst unmaskiert in den Verkaufsraum und sprach dort die Verkäuferin an, welche sich daraufhin zu ihm begab. Er maskierte sich dann mit einem Flecktarntuch und bedrohte die Mitarbeiterin mit einem Taschenmesser. Der Mann erbeutete einen dreistelligen Bargeldbetrag und flüchtete in unbekannte Richtung.

Er wird wie folgt beschrieben:

- ca. 20 - 25 Jahre alt - 1,85 - 1,90m groß - grauer Kapuzenpullover - graue Hose - trug einen grauen Stoffbeutel bei sich

Die Kriminalpolizei Niebüll ermittelt und bittet Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, sich telefonisch unter 04661-40110 oder per E-Mail unter niebuell.kpst@polizei.landsh.de zu melden.

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