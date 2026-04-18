Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Busdorf/Harrislee: Verkehrsbehinderungen durch Motorrad-Korso

Busdorf/Harrislee (ots)

Für den heutigen Samstag, den 18.04.2026, wurde ein Motorradkorso zwischen Busdorf und Harrislee angemeldet. Hintergrund ist eine Trauerfeier eines Motorradclubs. Die Polizei geht von mehreren hundert Teilnehmern aus. Der Korso wird polizeilich begleitet, es kann zu Verkehrsbehinderungen auf der Strecke kommen.

Die Motorräder werden gegen 13:00 Uhr in Busdorf starten und von dort über die B 77, die B 76, die L 317, die B 199 und die B 200 in Richtung Harrislee fahren. Auch in Harrislee kann es kurzfristig zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Die Polizeidirektion Flensburg wird via Facebook (Polizei Flensburg, Schleswig-Flensburg und Nordfriesland) über den aktuellen Stand informieren.

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