Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Tarp: Kleinkind bei Verkehrsunfall von PKW überrollt

Tarp (ots)

Am heutigen Freitagvormittag (17.04.2026) kam es gegen 11:00 Uhr in Tarp im Teichrosenweg, in Höhe eines Spielplatzes, zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein Kleinkind lebensgefährlich verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte die Beifahrerin mit ihrem sowie dem Kind der Fahrerin den nahegelegenen Spielplatz aufsuchen, während die Fahrerin im Anschluss einen Termin wahrnehmen wollte. Die 25-jährige Fahrerin hielt ihren VW Passat am Fahrbahnrand an. Die 27-jährige Beifahrerin stieg zunächst aus, nahm ihr eigenes Kind vom Rücksitz und stellte es auf den Gehweg. Anschließend begab sie sich um das Fahrzeug herum, um das Kind der Fahrerin aus dem Fahrzeug zu holen, und kehrte danach hinter dem Fahrzeug zu ihrem eigenen Kind zurück.

In der Zwischenzeit hatte sich der 14 Monate alte Sohn der Beifahrerin unbemerkt vor das Fahrzeug begeben. Als die Fahrerin daraufhin anfuhr, übersah sie das Kleinkind aufgrund dessen geringer Körpergröße. Das Kind wurde in der Folge vom linken Vorderreifen des VW überrollt.

Ersthelfer leiteten umgehend Reanimationsmaßnahmen ein, bis die Rettungskräfte eintrafen. Das Kind war im weiteren Verlauf ansprechbar, lebensgefährliche Verletzungen konnten vor Ort jedoch nicht ausgeschlossen werden. Der Junge wurde in ein Flensburger Krankenhaus verbracht. Die beiden Frauen erlitten nach ersten Erkenntnissen einen Schock und wurden ebenfalls in ein Krankenhaus verbracht.

Ersthelfer und Zeugen wurden vor Ort durch einen Notfallseelsorger betreut.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde im Auftrag der Staatsanwaltschaft Flensburg ein Sachverständiger hinzugezogen.

Die Ermittlungen dauern an.

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