Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Schleswig: Vermisstes 13-jähriges Mädchen wieder da

Schleswig (ots)

Die seit Sonntagabend (12.04.2026) vermisste 13-Jährige aus Schleswig wurde Mittwochabend (15.04.2026) nach einem Hinweis gefunden.

Einsatzkräfte trafen die Vermisste in Schleswig an.

Die Polizei bedankt sich ausdrücklich bei den Medien sowie bei der Bevölkerung für die Unterstützung und die zahlreichen Hinweise im Rahmen der Fahndung.

Es wird darum gebeten, im Zusammenhang mit der Vermisstensuche veröffentlichte Lichtbilder und personenbezogene Daten der Betroffenen zu löschen.

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