Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg: Folgemeldung: Fahndungserfolg infolge Öffentlichkeitsfahndung nach Raubüberfall auf TEDi-Markt

Flensburg (ots)

Nach dem Raubüberfall auf einen TEDi-Markt in der Neustadt in Flensburg am 10.03.2026 konnte nun ein Tatverdächtiger ermittelt werden.

Am Dienstag (14.04.2026) ging bei der Polizei ein entscheidender Hinweis aus der Bevölkerung ein, der auf einen 29-jährigen Mann aus Deutschland als möglichen Täter hindeutete. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Flensburg wurde daraufhin ein Durchsuchungsbeschluss erlassen, der noch am selben Tag umgesetzt wurde.

Im Rahmen der Durchsuchung konnten bei dem Tatverdächtigen sowohl die mutmaßliche Tatbekleidung als auch das Tatmittel aufgefunden und sichergestellt werden. Hierbei handelt es sich unter anderem um eine grüne Nike-Jacke sowie ein Brotschneidemesser.

Zudem stimmte das Erscheinungsbild des 29-Jährigen in hohem Maße mit der Person auf den veröffentlichten Fahndungsbildern überein.

Der Tatverdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen mangels Haftgründen entlassen.

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