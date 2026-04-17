PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Flensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg: Folgemeldung: Fahndungserfolg infolge Öffentlichkeitsfahndung nach Raubüberfall auf TEDi-Markt

Flensburg (ots)

Nach dem Raubüberfall auf einen TEDi-Markt in der Neustadt in Flensburg am 10.03.2026 konnte nun ein Tatverdächtiger ermittelt werden.

Am Dienstag (14.04.2026) ging bei der Polizei ein entscheidender Hinweis aus der Bevölkerung ein, der auf einen 29-jährigen Mann aus Deutschland als möglichen Täter hindeutete. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Flensburg wurde daraufhin ein Durchsuchungsbeschluss erlassen, der noch am selben Tag umgesetzt wurde.

Im Rahmen der Durchsuchung konnten bei dem Tatverdächtigen sowohl die mutmaßliche Tatbekleidung als auch das Tatmittel aufgefunden und sichergestellt werden. Hierbei handelt es sich unter anderem um eine grüne Nike-Jacke sowie ein Brotschneidemesser.

Zudem stimmte das Erscheinungsbild des 29-Jährigen in hohem Maße mit der Person auf den veröffentlichten Fahndungsbildern überein.

Der Tatverdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen mangels Haftgründen entlassen.

Hinweis für Medienvertreter: Wir bitten die bereitgestellten Fahndungsfotos zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Flensburg
Norderhofenden 1
24937 Flensburg
Jan Krüger
Telefon: 0461/484-2010
E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Flensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Flensburg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Flensburg
Alle Meldungen Alle
  • 16.04.2026 – 08:36

    POL-FL: Schleswig: Vermisstes 13-jähriges Mädchen wieder da

    Schleswig (ots) - Die seit Sonntagabend (12.04.2026) vermisste 13-Jährige aus Schleswig wurde Mittwochabend (15.04.2026) nach einem Hinweis gefunden. Einsatzkräfte trafen die Vermisste in Schleswig an. Die Polizei bedankt sich ausdrücklich bei den Medien sowie bei der Bevölkerung für die Unterstützung und die zahlreichen Hinweise im Rahmen der Fahndung. Es wird darum gebeten, im Zusammenhang mit der Vermisstensuche ...

    mehr
  • 15.04.2026 – 13:13

    POL-FL: Flensburg / Berlin: Vermisster Mann wohlbehalten aufgefunden worden

    Flensburg / Berlin (ots) - Die seit dem 11.04.2026 vermisste 23-jährige Person aus Flensburg ist wohlbehalten aufgefunden worden. Einsatzkräfte der Bundespolizei trafen den Vermissten am Berliner Hauptbahnhof an. Die Polizei bedankt sich ausdrücklich bei den Medien sowie bei der Bevölkerung für die Unterstützung und die zahlreichen Hinweise im Rahmen der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren