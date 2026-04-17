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POL-FL: Flensburg: Räuberischer Diebstahl auf Spielplatz - Polizei sucht Fahrrad

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Flensburg (ots)

Am Nachmittag des 15.04.2026 kam es zu einem räuberischen Diebstahl zum Nachteil eines siebenjährigen Jungen auf dem Spielplatz der Schule Engelsby in der Brahmsstraße.

Wie der Polizei am Mittwochabend angezeigt wurde, drohte ein älteres Kind dem Geschädigten mit Schlägen, nahm dann dessen Fahrrad und fuhr davon.

Die Ermittlungen führten zu einem tatverdächtigen 13-jährigen Kind. Das Fahrrad konnte allerdings noch nicht aufgefunden werden. Es liegen Hinweise vor, dass es zuletzt im Kiefernweg abgestellt worden sei.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe: Wer kann Angaben zum Verbleib dieses grau-blauen Fahrrads der Marke S'cool machen (siehe Foto)? Hinweise nimmt das K7 der Bezirkskriminalinspektion telefonisch unter 0461-4840 oder per E-Mail unter K7.Flensburg.BKI@polizei.landsh.de entgegen.

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