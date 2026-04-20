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Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Sörup: Vermeintlicher Käufer entwendet PKW bei der Probefahrt

Sörup (ots)

Am vergangenen Freitag, den 17.04.2026, wurde in Sörup ein schwarzer Mercedes der E-Klasse entwendet, nachdem dieser zuvor durch den Geschädigten auf einer Online-Plattform zum Kauf inseriert worden war.

Der mutmaßliche Täter gab sich als Kaufinteressent aus und vereinbarte über die Plattform einen Besichtigungstermin. Hier erschien er in Begleitung einer weiblichen Person. Von einer anschließenden Probefahrt kehrten die beiden nicht zurück, sodass der Geschädigte die Polizei informierte. Die Kriminalpolizei Flensburg ermittelt nun wegen Unterschlagung des PKW.

Ein gleichgelagerter Fall ereignete sich am 12.04.2026 in der Mozartstraße in Flensburg. Hier führten die Ermittlungen zu zwei Jugendlichen (16 und 17 Jahre alt) mit deutscher Staatsangehörigkeit aus Flensburg. Das Fahrzeug konnte am 16.04.2026 auf einem Parkplatz in der Nähe des Bahnhofs festgestellt und durch die Beamten gesichert werden.

Die Polizei weist darauf hin, dass Verkäufer sich in solchen Verkaufssituationen immer den Führerschein und ein Ausweisdokument des Interessenten zeigen lassen sollten. Es wird geraten, sich die Daten zu notieren und ggf. die Probefahrt zu begleiten oder sich alternativ ein Pfand aushändigen zu lassen. Des weiteren sollte ein möglicher Käufer nie vor dem Abschluss des Kaufs in den Besitz der Zulassungsbescheinigung II (früher: Fahrzeugbrief) kommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Flensburg
Norderhofenden 1
24937 Flensburg
Katharina Petersen
Telefon: 0461 / 484 2009
E-Mail: pressestelle.flensburg.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

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