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POL-FL: Ostenfeld (Husum): Traktor von Betriebshof entwendet - Zeugen gesucht

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Ostenfeld (Husum) (ots)

Nach dem Diebstahl einer landwirtschaftlichen Zugmaschine sucht die Kriminalpolizei Husum nach Zeugen. Der Fendt 724 Vario mit dem Kennzeichen NF-LJ 724 befand sich zuletzt am Sonntag (19.04.2026) gegen 19.00 Uhr, in einer Halle des Betriebshofes in Ostenfeld. Am frühen Nachmittag des darauf folgenden Tages wurde der Diebstahl des Fahrzeugs im Wert von ca. 100.000 Euro bemerkt. Es ist nicht auszuschließen, dass der Traktor über die Rückseite des Hofes auf einen Feldweg und von dort auf den Heudamm in Ostenfeld geführt wurde.

Zeugen, die zum genannten Zeitpunkt verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu dem entwendeten Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Husum unter 04841-8300 zu melden.

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