Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Fahrerin mit fast 3 Promille unterwegs; Zeugen wegen Gefährdung des Gegenverkehrs gesucht

Schleswig (ots)

Am frühen Freitagabend (24.04.2026) kam es in Schleswig zu einer Straßenverkehrsgefährdung durch eine alkoholisierte Fahrerin, bei der mindestens ein Verkehrsteilnehmer gefährdet wurde.

Gegen 18:00 Uhr meldete eine aufmerksame Zeugin eine Mercedes-Fahrerin. Diese fuhr demnach durch die Gottorfstraße in Richtung Friedrichstraße und geriet mehrfach in den Gegenverkehr. Ein entgegenkommender Fahrzeugführer musste stark bremsen, um den Zusammenstoß mit dem grau/silbernen Mercedes C200 zu verhindern. Später fuhr die Fahrerin in den Kolonnenweg und touchierte beim Einbiegen in die Straße Dannewerkredder den Bordstein.

Bei der 40-jährigen Fahrerin ergab ein erster Alkoholtest einen Wert von fast drei Promille. Gegen sie wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs unter Alkoholeinfluss ermittelt.

Die Polizei bittet Zeugen und andere gefährdete Verkehrsteilnehmer, insbesondere den Fahrzeugführer, der in der Gottorfstraße eine Kollision verhindern musste, sich beim Polizeirevier Schleswig unter 04621-840 oder per E-Mail unter Schleswig.pr@polizei.landsh.de zu melden.

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