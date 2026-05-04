Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Wyk auf Föhr: Warnung vor unseriösen Spendenaufrufen für das Tierhuus Föhr

Wyk auf Föhr (ots)

Die Polizei warnt vor betrügerischen Spendenaufrufen für das Tierhuus Insel Föhr e.V.. Die Tier- und Wildtierauffangstation auf der Insel finanziert sich durch Einnahmen aus Spenden. So wurde der Verein darauf aufmerksam, dass auf sozialen Medien zu Spenden aufgerufen wird, jedoch nicht die Kontodaten des Tierhuus angegeben werden. Daher ist nicht sichergestellt, dass das Geld tatsächlich dort ankommt, wofür es gedacht ist.

Die Polizei rät:

- Nehmen Sie direkt Kontakt mit der Einrichtung auf, für die Sie spenden wollen - Nutzen Sie bekannte Spendenportale mit Sicherheitsmechanismen - Vertrauenswürdige Organisationen erkennen Sie häufig durch ein Spendensiegel von dem Deutschen Zentralinstitut für soziale Fragen (DZI) - Nutzen Sie Recherchemöglichkeiten wie z.B. das Internet, insbesondere bei Spendenaufrufen auf Profilen in sozialen Medien

Die Polizei empfiehlt, verdächtige Spendenaufrufe der Polizei zu melden und bittet darum, keine Zahlungen an unbekannte Organisationen oder über Links in den sozialen Netzwerken zu leisten.

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