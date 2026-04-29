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Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Sylt: Mehrere Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss aus dem Verkehr gezogen

Sylt (ots)

Dienstagabend (28.04.2026) bis in die Nacht zum Mittwoch (29.04.2026) hinein erwischten Polizeibeamte des Polizeireviers Sylt drei alkoholisierte Fahrer.

Am Dienstag gegen 19.00 Uhr verlor ein Rollerfahrer im Franz-Korwan-Weg die Kontrolle über sein Leichtkraftrad und kam nach links von der Fahrbahn ab. Der 64-Jährige verletzte sich dabei leicht und kam in das Krankenhaus. Die Beamten stellten vor Ort zum Teil leere Alkoholflaschen fest. Ein bei dem Dithmarscher durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,51 Promille. Ein Arzt entnahm dem Mann die Blutprobe, außerdem hatte der Fahrer keinen Führerschein. Die Polizei ermittelt gegen ihn wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Einer Verkehrskontrolle unterzogen die Beamten gegen 23.17 Uhr den Fahrer eines Pkw der Marke Ford in der Süderstraße. Bei dem 51-jährigen Fahrer vernahmen sie Atemalkohol, außerdem lag in dem Fahrzeug eine leere Bierflasche. Vor Ort wurde ein Alkoholwert von 0,8 Promille festgestellt. Gegen den polnischen Staatsbürger läuft nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. Er hat beim erstmaligen Verstoß mit einem Bußgeld in Höhe von 500 Euro, 2 Punkten in Flensburg und einem einmonatigen Fahrverbot für Deutschland zu rechnen.

Einen weiteren alkoholisierten Fahrer erwischten die Beamten kurz vor 1.00 Uhr nachts in der Johann-Miller-Straße in Westerland. Auch hier waren zunächst keine Fahrauffälligkeiten festzustellen. Bei der Kontrolle vernahmen die Polizisten aber erheblichen Atemalkoholgeruch bei dem Mercedes-Fahrer. Ein Test bestätigte den Verdacht. Dieser ergab 1,81 Promille. Ein Arzt entnahm dem 36-Jährigen eine Blutprobe, sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Gegen ihn wird wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Flensburg
Norderhofenden 1
24937 Flensburg
Franziska Jurga
Telefon: 0461 / 484 2009
E-Mail: pressestelle.flensburg.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

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