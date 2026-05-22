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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Erste Hilfe geleistet - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

POL-OG: Offenburg - Erste Hilfe geleistet - Mit guten Nachrichten ins Wochenende
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Offenburg (ots)

Beamte des Polizeireviers Offenburg haben am Samstagabend einem 39-jährigen Mann erste Hilfe geleistet und ihn in die Hände von hinzugerufenen Kräften des Rettungsdienstes übergeben. Die Polizisten nahmen bei ihrer Streifenfahrt an der Ampelkreuzung der Zeller Straße zur Moltkestraße einen in sich zusammensackenden Mannen wahr und kümmerten sich sofort um ihn. Möglicherweise hat eine Stoffwechselerkrankung des Mannes zu der Situation geführt. Er wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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