POL-OG: Offenburg - Erste Hilfe geleistet - Mit guten Nachrichten ins Wochenende
Offenburg (ots)
Beamte des Polizeireviers Offenburg haben am Samstagabend einem 39-jährigen Mann erste Hilfe geleistet und ihn in die Hände von hinzugerufenen Kräften des Rettungsdienstes übergeben. Die Polizisten nahmen bei ihrer Streifenfahrt an der Ampelkreuzung der Zeller Straße zur Moltkestraße einen in sich zusammensackenden Mannen wahr und kümmerten sich sofort um ihn. Möglicherweise hat eine Stoffwechselerkrankung des Mannes zu der Situation geführt. Er wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.
/wo
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