Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Steinach, L103 - Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten

Steinach (ots)

Bei einem Zusammenprall zwischen einem Motorradfahrer und einer Autofahrerin am Donnerstagnachmittag auf der L103 zwischen Welschensteinach und Schweighausen wurden zwei Erwachsene und ein Kind leicht verletzt. Nach ersten Erkenntnissen soll der 51-jährige Fahrer eines Kraftrades in einen dortigen Kurvenbereich das Abbremsen eines vor ihm fahrenden Wagens zu spät wahrgenommen haben und war daher gezwungen, nach links auszuweichen. Durch das Ausweichmanöver sei er mit einem ihm entgegenkommenden Suzuki einer 37-Jährigen frontal kollidiert. Durch den Zusammenstoß kam der 51-Jährige zu Fall und verletzte sich leicht. Auch die 37-jährige Autofahrerin und ein mitfahrendes 2 Jahre altes Kind trugen durch die Kollision leichte Verletzungen davon. Ein zur Unfallzeit verfügbarer Rettungshubschrauber flog die 37-Jährige in ein Krankenhaus, während der Motorradfahrer mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht wurde. Der Junge wurde eigenständig von seinem Vater zur medizinischen Abklärung in ein nahegelegenes Klinikum gebracht. Beide Fahrzeuge mussten nach dem Unfall abgeschleppt werden. Der geschätzte Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 12.000 Euro. Die Beamten des Polizeireviers Haslach kümmerten sich um die Unfallaufnahme.

/lb

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