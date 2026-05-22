Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Rentnerpaar bei der Suche nach dem Auto Hilfe geleistet - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

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Rastatt (ots)

Ein nicht ortskundiges Rentnerpaar hat am Mittwochvormittag ihren VW Polo für eine Wohnungsbesichtigung im Bereich eines nahegelegenen Klinikums abgestellt. Als die betagten Eheleute hiervon zurückkehrten, konnten Sie ihr Auto nicht mehr auffinden und trafen stattdessen an der Rheintorstraße auf Beamte des Polizeireviers Rastatt. Die beiden Senioren schilderten ihr Anliegen, woraufhin die Beamten zunächst überprüften, ob das Fahrzeug abgeschleppt wurde. Nachdem dies nicht bestätigt werden konnte, wurde durch die Streife der Nahbereich nach dem Fahrzeug abgesucht. Bereits nach wenigen Minuten konnte der Wagen in der Straße "An der Ludwigfeste" aufgefunden und das Ehepaar hingeführt werden. Die beiden Mittsiebziger zeigten sich dankbar für die Hilfe und konnten ihre Fahrt fortsetzen.

/lb

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