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POL-OG: Rastatt - Rentnerpaar bei der Suche nach dem Auto Hilfe geleistet - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

POL-OG: Rastatt - Rentnerpaar bei der Suche nach dem Auto Hilfe geleistet - Mit guten Nachrichten ins Wochenende
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Rastatt (ots)

Ein nicht ortskundiges Rentnerpaar hat am Mittwochvormittag ihren VW Polo für eine Wohnungsbesichtigung im Bereich eines nahegelegenen Klinikums abgestellt. Als die betagten Eheleute hiervon zurückkehrten, konnten Sie ihr Auto nicht mehr auffinden und trafen stattdessen an der Rheintorstraße auf Beamte des Polizeireviers Rastatt. Die beiden Senioren schilderten ihr Anliegen, woraufhin die Beamten zunächst überprüften, ob das Fahrzeug abgeschleppt wurde. Nachdem dies nicht bestätigt werden konnte, wurde durch die Streife der Nahbereich nach dem Fahrzeug abgesucht. Bereits nach wenigen Minuten konnte der Wagen in der Straße "An der Ludwigfeste" aufgefunden und das Ehepaar hingeführt werden. Die beiden Mittsiebziger zeigten sich dankbar für die Hilfe und konnten ihre Fahrt fortsetzen.

/lb

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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