Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Ladendiebstahl - Zeugen gesucht

Uslar (ots)

Uslar, (go), Wiesenstraße (Lidl), Donnerstag, der 28.05.2026, 10:41 Uhr. Ein bislang unbekannter Täter entwendete in o.a. Supermarkt diverse Kosmetikartikel und bezahlte diese an der Kasse nicht. Der Kassiererin gelang es, der Person den Rucksack abzunehmen, bevor dieser in unbekannte Richtung flüchtete. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zur Aufklärung geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060.

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