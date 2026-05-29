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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Ladendiebstahl - Zeugen gesucht

Uslar (ots)

Uslar, (go), Wiesenstraße (Lidl), Donnerstag, der 28.05.2026, 10:41 Uhr. Ein bislang unbekannter Täter entwendete in o.a. Supermarkt diverse Kosmetikartikel und bezahlte diese an der Kasse nicht. Der Kassiererin gelang es, der Person den Rucksack abzunehmen, bevor dieser in unbekannte Richtung flüchtete. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zur Aufklärung geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Uslar
Pressestelle

Telefon: 05571/80060
Fax: 05571/8006 150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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