Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zwei Unfälle mit Verletzten

Northeim (ots)

Northeim und Katlenburg-Lindau

Donnerstag, 11.07 Uhr und 18:25 Uhr

NORTHEIM(da) - Zu zwei Unfällen mit Verletzten kam es im Laufe des gestrigen Donnerstags im Bereich der PI Northeim. Gegen 11:07 Uhr befuhr eine 64-jährige Radfahrerin aus dem Bereich Katlenburg-Lindau den Albrechtshäuser Weg in Richtung Landstraße (B241). Beim Überqueren der B241 in Richtung Radweg übersah sie einen von links kommenden, bevorrechtigten Motorradfahrer und kollidierte mit diesem. Beide Fahrer stürzten, die Frau wurde schwer, der 73-jährige Rollerfahrer aus Hardegsen leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich geschätzt auf ca. 2.100EUR. Gegen 18:24 Uhr befuhr in Northeim eine 18-jährige Osteröderin mit ihrem PKW den Harztor in Richtung Hammenstedt. An einer Ampel musste sie verkehrsbedingt halten. Eine hinter ihr fahrende 47-jährige Frau aus Katlenburg-Lindau erkannte die Situation zu spät und fuhr auf. Der Sachschaden beläuft sich geschätzt auf 7.500EUR, die 18-jährige wurde durch den Aufprall leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell