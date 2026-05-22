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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brand in St. Tönis - Kripo sucht Hinweise

Tönisvorst-St. Tönis (ots)

Am Donnerstagabend kam es kurz vor 22 Uhr zu einem Brand von alten Möbelstücken auf einer Freifläche in der Vorster Straße in St. Tönis. Da das zuständige Kriminalkommissariat 1 eine Brandstiftung nicht ausschließen kann, werden Zeuginnen und Zeugen gebeten, sich unter der Rufnummer 02162/377-0 zu melden. /jk (371)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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  • 22.05.2026 – 14:14

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    Nettetal-Leuth (ots) - Am Donnerstag kam es gegen 14:20 Uhr zu einem Brand in einem Einfamilienhaus in der Leopold-Henrichs-Straße in Leuth. Durch den Brand ist das Haus vorerst nicht bewohnbar. Das Kriminalkommissariat 1 hat die Ermittlungen zu dem Brand aufgenommen und vermutet einen technischen Defekt als Brandursache. Die Ermittlungen dauern an. /jk (370) Rückfragen bitte an: Pressestelle Kreispolizeibehörde ...

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