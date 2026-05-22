POL-VIE: Brand in St. Tönis - Kripo sucht Hinweise

Nettetal-Leuth (ots) - Am Donnerstag kam es gegen 14:20 Uhr zu einem Brand in einem Einfamilienhaus in der Leopold-Henrichs-Straße in Leuth. Durch den Brand ist das Haus vorerst nicht bewohnbar. Das Kriminalkommissariat 1 hat die Ermittlungen zu dem Brand aufgenommen und vermutet einen technischen Defekt als Brandursache. Die Ermittlungen dauern an. /jk (370) Rückfragen bitte an: Pressestelle Kreispolizeibehörde ...

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