POL-VIE: Brand in St. Tönis - Kripo sucht Hinweise
Tönisvorst-St. Tönis (ots)
Am Donnerstagabend kam es kurz vor 22 Uhr zu einem Brand von alten Möbelstücken auf einer Freifläche in der Vorster Straße in St. Tönis. Da das zuständige Kriminalkommissariat 1 eine Brandstiftung nicht ausschließen kann, werden Zeuginnen und Zeugen gebeten, sich unter der Rufnummer 02162/377-0 zu melden. /jk (371)
Rückfragen bitte an:
Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen
Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell