POL-VIE: Brand in Einfamilienhaus - Haus ist unbewohnbar
Nettetal-Leuth (ots)
Am Donnerstag kam es gegen 14:20 Uhr zu einem Brand in einem Einfamilienhaus in der Leopold-Henrichs-Straße in Leuth. Durch den Brand ist das Haus vorerst nicht bewohnbar. Das Kriminalkommissariat 1 hat die Ermittlungen zu dem Brand aufgenommen und vermutet einen technischen Defekt als Brandursache. Die Ermittlungen dauern an. /jk (370)
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