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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brand in Einfamilienhaus - Haus ist unbewohnbar

Nettetal-Leuth (ots)

Am Donnerstag kam es gegen 14:20 Uhr zu einem Brand in einem Einfamilienhaus in der Leopold-Henrichs-Straße in Leuth. Durch den Brand ist das Haus vorerst nicht bewohnbar. Das Kriminalkommissariat 1 hat die Ermittlungen zu dem Brand aufgenommen und vermutet einen technischen Defekt als Brandursache. Die Ermittlungen dauern an. /jk (370)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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