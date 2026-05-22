POL-VIE: Brand in Einfamilienhaus - Haus ist unbewohnbar

Viersen-Süchteln (ots) - Wer kann weitere Angaben zu der Tat machen? Am Mittwoch kam es gegen 15.45 Uhr in einem Linienbus nach Süchteln zu einer sexuellen Belästigung durch einen 52-jährigen Mann aus Viersen. Er hatte im Bus eine junge Frau unsittlich angefasst. Sie alarmierte die Polizei, die am Süchtelner Busbahnhof die Anzeige aufnahm. Da der Viersener ...

mehr