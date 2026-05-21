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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Süchteln: Kripo ermittelt nach sexueller Belästigung

Viersen-Süchteln (ots)

Wer kann weitere Angaben zu der Tat machen? Am Mittwoch kam es gegen 15.45 Uhr in einem Linienbus nach Süchteln zu einer sexuellen Belästigung durch einen 52-jährigen Mann aus Viersen. Er hatte im Bus eine junge Frau unsittlich angefasst. Sie alarmierte die Polizei, die am Süchtelner Busbahnhof die Anzeige aufnahm. Da der Viersener offensichtlich Alkohol getrunken hatte und ein freiwilliger Alkoholtest positiv ausfiel, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Da sich der 52-Jährige zudem aggressiv verhielt, musste er in Gewahrsam genommen werden. Das Kriminalkommissariat 1 in Dülken ermittelt nun und sucht weitere Zeuginnen oder Zeugen, die den Vorfall im Bus beobachtet haben und Angaben machen können. Sie erreichen uns unter der Telefonnummer 02162/377-0. /wg (366)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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