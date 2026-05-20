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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich-Anrath: Mann in Ausnahmesituation sorgt für Polizeieinsatz

Willich-Anrath (ots)

Um kurz vor 14 Uhr am Mittwochnachmittag erhielt die Polizei eine Meldung darüber, dass ein Mann, der sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinde, möglicherweise in einem Haus an der Pastor-Schoenenberg-Straße in Anrath sei und dort Zugriff auf Gasflaschen und Benzin haben könnte.

Weil nicht auszuschließen war, dass er damit in der Lage gewesen wäre, eine Explosion auszulösen, mussten vorsichtshalber Anwohnerinnen und Anwohner die umliegenden Häuser verlassen.

Gegen 18 Uhr konnten Einsatzkräfte den Mann in dem Haus ansprechen und ihn überzeugen, das Gebäude zu verlassen. Weitere Maßnahmen obliegen nun dem Ordnungsamt der Stadt Willich. /hei (364)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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