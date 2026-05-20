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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Dülken: Brand im Aufzug - Feuer erlischt von allein

Viersen-Dülken (ots)

Eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses an der Straße Am Drouvenhof in Dülken hat am Dienstagmittag festgestellt, dass jemand versucht hat, im Aufzug des Hauses Feuer zu legen.

Die Frau wollte gegen 11.30 Uhr in den Aufzug steigen und bemerkte dabei, dass der Fahrstuhl voll Ruß war und ein Teil des Gummibodens weggekokelt war. Zuletzt intakt gesehen hatte sie den Aufzug etwa 24 Stunden zuvor, am Montagmittag. Das Feuer, das irgendwann in dieser Zeit ausbrach, erlosch von allein.

Das Kriminalkommissariat 1 ermittelt und sucht Menschen, die Hinweise geben können. Hat jemand beobachtet, wie jemand mit Utensilien, die zum Legen eines Feuers genutzt werden können, im Bereich der Straße Am Drouvenhof unterwegs war? Gibt es sonstige Hinweise, hat jemand über eine solche Tat gesprochen? Bitte melden Sie sich unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (362)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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