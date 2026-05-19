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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Unfall im Kempener Innenring - Eine Person leicht verletzt

Kempen (ots)

Am Dienstagmorgen kam es gegen 10:15 Uhr zu einem Unfall in der Straße Burgring in Kempen. Ein 46-Jähriger aus Schwerin fuhr in der Straße Moorenring in Kempen. Als er an der Kreuzung Burgring/ Thomasstraße die Spur wechseln wollte, kollidierte er mit dem in die gleiche Richtung fahrenden Wagen eines 60-Jährigen aus Tönisvorst. Daraufhin verlor der 60-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam in einem Beet zum Stehen. Der 60-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt. Der 46-Jährige und seine beiden Mitfahrer blieben unverletzt. Die Ermittlungen dauern an. /jk (361)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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