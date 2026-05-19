Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brand in Mehrfamilienhaus - keine Verletzten - Haus unbewohnbar

Nettetal-Kaldenkirchen (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag mussten Feuerwehr und Polizei gegen 3.30 Uhr zur Frankstraße nach Kaldenkirchen ausrücken. Grund war ein Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus. Alle Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses konnten das Gebäude mit Unterstützung durch die Feuerwehr unverletzt verlassen. Das Haus ist aktuell nicht bewohnbar. Die Brandermittlerinnen und -ermittler des Kriminalkommissariats 1 waren bereits vor Ort und werden den Brandort im Laufe dieser Woche gemeinsam mit einem Sachverständigen untersuchen. Vorher ist es nicht möglich, Angaben zur Brandursache zu machen. /hei (358)

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