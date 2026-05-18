Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Feuer an Gartenlaube, aufmerksame Hausbewohner verhindern Schlimmeres

Willich-Anrath (ots)

Am Freitagabend gegen 21 Uhr ist es an der Lerchenfeldstraße zu einem Feuer an einer Gartenlaube gekommen. Anwohner hatten dies bemerkt und den entstehenden Brand mit Feuerlöschern bekämpfen können. Einer der Anwohner beobachtete kurz darauf, wie eine 33-Jährige versuchte, Feuer zu legen. Hier konnte bereits der Versuch verhindert werden. Die Frau wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten für die Nacht ins Polizeigewahrsam gebracht. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats 1 wegen des Verdachts der versuchten vorsätzlichen Brandstiftung und der Sachbeschädigung durch Feuer dauern an. /hei (356)

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