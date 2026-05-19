POL-VIE: Einbruch in Werkstatt - Kripo sucht Hinweise
Kempen (ots)
Zwischen Samstag, 23 Uhr, und Montag, 7 Uhr, kam es zu einem Einbruch in eine Werkstatt im Hooghe Weg in Kempen. Der oder die unbekannten Täter gelangten über ein Fenster ins Innere der Werkstatt. Laut aktuellem Stand wurden Elektronikgeräte sowie Kabel gestohlen. Falls Sie etwas beobachtet haben, melden Sie sich bitte telefonisch beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (357)
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