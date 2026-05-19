POL-VIE: Einbruch in Werkstatt - Kripo sucht Hinweise

Kempen (ots) - Um kurz vor 21 Uhr am Samstagabend haben Zeugen Feuerwehr und Polizei alarmiert, weil eine mobile Toilettenkabine an der Straße An Peschbenden in Kempen in Brand geraten war. Die Zeugen hatten zunächst noch versucht, mit ihren Wasserflaschen das Feuer zu bekämpfen. Der Versuch schlug fehl. Die Kabine verbrannte vollständig. Die Polizei schließt nicht aus, dass das Feuer vorsätzlich ausgelöst wurde, ...

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