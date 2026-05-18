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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Mobile Toilettenkabine brennt vollständig ab

Kempen (ots)

Um kurz vor 21 Uhr am Samstagabend haben Zeugen Feuerwehr und Polizei alarmiert, weil eine mobile Toilettenkabine an der Straße An Peschbenden in Kempen in Brand geraten war. Die Zeugen hatten zunächst noch versucht, mit ihren Wasserflaschen das Feuer zu bekämpfen. Der Versuch schlug fehl. Die Kabine verbrannte vollständig. Die Polizei schließt nicht aus, dass das Feuer vorsätzlich ausgelöst wurde, das Kriminalkommissariat 1 ermittelt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung durch Feuer und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (354)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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