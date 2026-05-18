POL-VIE: Einbruch in Wohnung eines Mehrfamilienhauses - Bargeld gestohlen
Willich (ots)
Zwischen Sonntag, 14:20 Uhr, und 19:30 Uhr, kam es zu einem Einbruch in eine Wohnung in der Burgstraße in Willich. Mindestens eine unbekannte Person verschaffte sich gewaltsam Zugang zur Wohnung und durchwühlte diese. Laut aktuellem Stand wurde Bargeld gestohlen. Haben Sie im genannten Zeitraum eine verdächtige Beobachtung gemacht? Dann melden Sie sich bitte unter der Telefonnummer 02162/377-0 beim Kriminalkommissariat 2. /jk (351)
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