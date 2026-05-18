POL-VIE: Einbruch in Wohnung eines Mehrfamilienhauses - Bargeld gestohlen

Viersen-Dülken (ots) - Bereits am Freitag kam es zu einem Betrug zum Nachteil einer Seniorin aus Dülken. Freitagmittag erhielt die Dülkenerin einen Anruf von einer angeblichen Mitarbeiterin eines Geldinstituts. Diese erklärte, sie habe gerade verhindert, dass Unbekannte 4.000 Euro vom Konto der Seniorin abbuchen. Die EC-Karte der Frau sei nun nicht mehr gültig. Eine neue Karte könne jedoch nur beantragt werden, wenn ...

mehr