Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Einfamilienhaus - Täter flüchtet nach Überraschung durch Eigentümerin

Nettetal-Leuth (ots)

Am Samstagmorgen überraschte die Eigentümerin eines Einfamilienhauses in der Kaldenkirchener Straße in Leuth einen unbekannten Mann bei einem Einbruch. Gegen 10 Uhr nahm die Frau ein lautes Scheppern wahr. Zu diesem Zeitpunkt befand sie sich im Obergeschoss des Hauses. Als sie nach unten ging, entdeckte sie im Wohnzimmer einen unbekannten Mann, der sie in einer osteuropäischen Sprache ansprach. Der Täter flüchtete anschließend über ein Fenster in unbekannte Richtung. Vermutlich war er zuvor auch durch dieses Fenster in das Haus eingestiegen. Der Mann wird wie folgt beschrieben: Er war etwa 180 bis 185 cm groß, schlank und Mitte 30. Zudem hatte er mittelblonde bis braune kurze Haare und trug einen Rucksack bei sich. Falls Sie verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (350)

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