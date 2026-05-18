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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Seniorin wird Opfer von Betrug

Viersen-Dülken (ots)

Bereits am Freitag kam es zu einem Betrug zum Nachteil einer Seniorin aus Dülken. Freitagmittag erhielt die Dülkenerin einen Anruf von einer angeblichen Mitarbeiterin eines Geldinstituts. Diese erklärte, sie habe gerade verhindert, dass Unbekannte 4.000 Euro vom Konto der Seniorin abbuchen. Die EC-Karte der Frau sei nun nicht mehr gültig. Eine neue Karte könne jedoch nur beantragt werden, wenn die alte EC-Karte vorliege. Aus diesem Grund kündigte die Anruferin an, eine Kollegin zur Wohnanschrift der Geschädigten zu schicken, um die Karte abzuholen. Die Seniorin willigte ein und übermittelte ihre PIN telefonisch. Wenig später klingelte es an der Tür der Wohnung an der Kolpingstraße. Eine Frau nahm die EC-Karte entgegen und versicherte, dass die neue Karte zeitnah zugestellt werde. Gegen 15:30 Uhr ließ die Seniorin ihre Karte sperren. Zu diesem Zeitpunkt war jedoch bereits ein niedriger vierstelliger Betrag vom Konto abgebucht worden. Die Abholerin wird als etwa 30 Jahre alt und korpulent beschrieben. Sowohl die Anruferin als auch die Frau, die die Karte abholte, sprachen akzentfreies Deutsch. Das Kriminalkommissariat 6 bittet um Hinweise: Haben Sie am Freitagnachmittag in der Kolpingstraße etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02162/377-0 entgegen. Übergeben Sie niemals persönliche Daten oder Bankinformationen an Unbekannte, weder telefonisch noch persönlich. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie im Zweifel auf und informieren Sie Angehörige oder Bekannte. /jk (349)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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