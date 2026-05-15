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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brüggen: Verkehrsunfall mit verletzer Radfahrerin und geflüchtetem Skoda-Fahrer

Brüggen (ots)

Am Mittwoch, den 13.05.2026 ist es in Brüggen auf der Herrenlandstraße um 17:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer 89-jährigen Radfahrerin gekommen.

Der Fahrer eines silbernen Skoda passierte am Fahrbahnrand geparkte Pkw, als ihm in der Engstelle eine Radfahrerin entgegen kam. Als die beiden Unfallbeteiligten aneinander vorbei fahren wollten, touchierte die Radfahrerin den Bordstein und stürzte. Dabei wurde sie leicht verletzt und musste medizinisch versorgt werden. Der derzeit noch unbekannte Fahrer des Pkw und seine Beifahrerin verließen die Unfallstelle noch vor dem Eintreffen der Polizei. Obwohl es nicht zu einer Berührung zwischen den beiden Fahrzeugen gekommen ist, muss sich der Fahrer des Skodas wegen Verkehrsunfallflucht verantworten.

Zeuginnen oder Zeugen, die Hinweise zum Fahrer geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat unter 02162/377-0 zu melden. /cp (346)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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