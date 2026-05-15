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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich: Fahrer kommt mit seinem Auto von der Fahrbahn ab - Bei Frontalzusammenstoß werden zwei Menschen verletzt

Willich (ots)

Am Mittwochnachmittag gegen 15.30 Uhr sind bei einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Autos ein Mann leicht und eine Frau schwer verletzt worden.

Ein 36-jähriger Willicher war mit seinem Wagen aus einer Grundstückseinfahrt auf Höhe der Kreuzung Streithöfe auf die Düsseldorfer Straße in Richtung Willich abgebogen. Während der Beschleunigung verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam zunächst nach links von der Fahrbahn ab und dann in den Gegenverkehr. Dort stieß er frontal mit dem Wagen eines 82-jährigen Neussers zusammen, der auf der Düsseldorfer Straße in Richtung Osterath unterwegs war.

Der 36-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt, der 82-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Die 71-jährige Beifahrerin des Neussers musste von der Feuerwehr aus dem zerstörten Auto befreit und schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Unfallstelle war für ungefähr drei Stunden für die Unfallaufnahme gesperrt. Beim Auto des 36-jährigen ergaben sich Hinweise auf technische Veränderungen. Das Fahrzeug wurde sichergestellt, um das zu überprüfen und zu ermitteln, ob möglicherweise technische Veränderungen zum Unfallgeschehen beigetragen oder sogar dazu geführt haben. Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats dauern an. /hei (343)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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