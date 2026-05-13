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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwerer Diebstahl - Tatverdächtige werden vorgeführt

Viersen (ots)

Am 12.05.2026 gegen 14:30 Uhr kam es zu einem schweren Diebstahl auf der Hauptstraße in Viersen. Zwei Tatverdächtige stahlen aus einer Wohnung einer Bekannten einen Fernseher und mehrere Bankkarten. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen konnten die beiden Tatverdächtigen von den Beamten in einem Bus angetroffen werden. In ihren Rucksäcken wurde diverses Diebesgut gefunden. Nicht nur die Bankkarten der Bekannten, sondern unteranderem auch Schmuck, der noch mit Etikett versehen war und einer Filiale zugeordnet werden konnte. Zudem trugen beide jeweils ein Messer mit sich. Die Tatverdächtigen wurden festgenommen und werden einem Haftrichter vorgeführt. /rb (341)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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