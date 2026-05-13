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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Diebstahl von mehreren Fahrrädern und einem Pkw aufgeklärt

Viersen (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es im Zeitraum zwischen 02:15 und 02:45 Uhr zu einem Diebstahl von E-Bikes. In Viersen, auf dem Äquatorweg, befanden sich zwei E-Bikes auf einem Fahrradträger eines Wohnmobils. Diese waren auf dem Fahrradträger fest verschlossen, wurden jedoch durch vermutlich mehrere männliche Täter mit Gewalt von dem Fahrradträger gestohlen. Eines der Räder konnte durch die Besitzer geortet werden. Dieses E-Bike wurde durch die Beamten gefunden und konnte wieder an die Besitzer übergeben werden. Durch gute Koordination der verschiedenen Einsatzkräfte, unteranderem den Diensthundeführern, und dem richtigen Gespür konnten die eingesetzten Beamten noch weitere gestohlene Fahrräder und einen gestohlenen Pkw sicherstellen. Nach bisherigen Ermittlungen hat der entwendete Pkw Bezug zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl in Viersen Anfang des Monats (Pressemeldung 313). Insgesamt wurden drei Tatverdächtige aufgespürt und festgenommen, nach Prüfung der Haftgründe wurden alle Tatverdächtigen wieder entlassen. /rb (339)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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